HABER

Bakan Kurum'dan 'İmar Barışı' açıklaması: Hafta sonu kamu bankaları açık olacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:24 | Son Güncelleme

PAZARDA BEZ ÇANTA DAĞITTI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaretinin ardından Trabzon'da kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki bölgelerde incelemede bulundu.

PAZARDA BEZ ÇANTA DAĞITTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaretinin ardından Trabzon'da kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki bölgelerde incelemede bulundu. Bakan Kurum, Çömlekçi ile Tabakhane ve Zağnos Vadisi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Esnafı da ziyaret edip, kent sakinleriyle selamlaşan Kurum, akşam saatlerinde ise Pazarkapı Mahallesi'ndeki tarihi Kadınlar Pazarı'na geçti. Buradaki esnafa kolaylık dileyen Bakan Kurum, ziyaretleri sırasında, plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli temin edileceğini hatırlatıp, selamlaştığı esnaf ile Trabzonlulara bez çanta hediye etti. Kurum, pazarda bazı kişilerin ellerindeki naylon poşette yer alan ürünleri, hediye ettiği bez çantaya doldurarak, yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

Bez çanta hediye edilen kadın esnafın, Bakan Kurum'a "Boş poşeti ne yapalım Sayın Bakan'ım? İçini dolu verin" demesi, herkesi güldürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, daha sonra AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na geçti.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürünün adına Polis Merkezi açıldı  15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürünün adına Polis Merkezi açıldı  
Bakan Pakdemirli, Burdur'da (3)Bakan Pakdemirli, Burdur'da (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.