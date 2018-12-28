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Bakan Kurum'dan 'İmar Barışı' açıklaması: Hafta sonu kamu bankaları açık olacak (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:57 | Son Güncelleme

SÜRMENE'DE ASKERİ LOJİSTİK ÜS İÇİN İMZALAR ATILDI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

SÜRMENE'DE ASKERİ LOJİSTİK ÜS İÇİN İMZALAR ATILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Bakan Kurum, 'İmar Barışı' uygulamasında başvuru tarihinin 31 Aralık'ta sona ereceğini, bu nedenle kamu bankalarının hafta sonu açık olacağını hatırlattı.
Kentte yapımı süren proje ve yatırımlarla ilgili de bilgiler veren Bakan Kurum, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu tam donanımlı deniz üssünü Trabzon'un Sürmene ilçesinde kurma kararına ilişkin gerekli imzaların atıldığını belirtti. Bakan Kurum, "Sürmene ilçesinde 60 bin metrekare alanı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın lojistik üs yapması için tahsisini bugün imzaladık. Ve inşallah bu projeyi de yaptığımızda Sürmene'de istihdam anlamında, hem de ekonomik değer anlamında önemli bir proje olacak" dedi.
'AYDER'DE DÖNÜŞÜM BAŞLAYACAK'
Bölge turizm merkezleri Ayder ve Uzungöl'e ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Biz buradan Rize'ye geçeceğiz, orada Ayder'in dönüşümüne ilişkin kararlar alacağız ve Ayder'de dönüşümü 2019 yılında başlatacağız. Uzungöl de Ayder gibi bizim önemli bir değerimiz. Oraya ilişkin de ön çalışmaları yapıyoruz. İnşallah yeni dönemde Uzungöl'de de, biz Uzungöl'ün doğal güzelliklerin ön planda olduğu, insanların oraya giderken trafikte eziyet çekmedikleri bir projeyi belediyelerimizde birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Bu projenin içinde her zaman vatandaşımız olacak. Vatandaşımız rızası da olacak, belediye de destek verecek, Bakanlık olarak biz de her türlü desteği vereceğiz. Bizim Ayder ve Uzungöl gibi değerlerimiz ile ön plana çıkaracak projeler olacak ve bölgede istihdamı, turizmi artıracak projeler olacak."

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)

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