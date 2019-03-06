HABER

Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

'FAZİN DÜŞMESİ İLE BİRLİKTE YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası'nda inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

'FAZİN DÜŞMESİ İLE BİRLİKTE YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası'nda inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Burada inşaat sektörünün önemine değinen Bakan Kurum, "Müteahhitlerimiz yurt dışında 220 milyar dolarlık işlere imza attılar. 102 ülkede de bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu sektörde 250 müteahhit ile hizmet veriyoruz. Çin'den sonra ikinci sırada gelen ve belki de gereğinden fazla müteahhidin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ama bununla birlikte bizim öncelikli proje ve hedeflerimiz var. 440 bin kayıtlı müteahhit var. Biz bunları daha verimli şekilde hem ülkemizde hem de yurt dışında kullanmak istiyoruz" dedi.

Yurt dışındaki müteahhitlik sektörünü desteklemek için Çevre Şehir Ateşeliği kuracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Müteahhitler istedikleri zaman Çevre Şehir Ateşeleri ile işleri takip edebilecekler. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışma yürütüyor. İlk etapta 12 ülke olmak üzere yurt dışında değişik ülkelerde hizmet veriliyor. İster istemez inşaat sektörümüzde bir daralma yaşandı. Bu gezi süreci ile başlayan en son ekonomik darbeye kadar giden süreçte ülkemiz tüm bu sorunları atlattı. Enflasyon oranı da en kısa süre yüzde 6 seviyelerine gerileyecek ve bu süreçte faizin düşmesi ile birlikte yatırımların önü açılacak" dedi.

'İZMİR'DE 5 AYRI İLÇEDE SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

İnşaat sektörünün eski günlerine geri döneceğini söyleyen Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

"İzmir çok önemli potansiyeli olan ancak potansiyeli ne yazık ki kullanılmamış. Mekansal stratejik plan çerçevesinde bu bölgedeki istihdam, üretim alanları arttırılacak ve İzmir başka bir şehir olacak. Bu siyasete konu edilecek bir durum değil. İzmir'in geleceği hepimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle İzmir ile ilgili doğru kararlar almalıyız. İzmir'in bu potansiyelini ayağa kaldırmamız gerekiyor..53 bin sosyal konut projesi için çalışmalara başladık. Bu konutların içerinde alt gelir, orta gelir, şehit ve gazi ailelerine yönelik konutlar var. 50 bin sosyal konutun bugün itibari ile talebini topluyoruz. 388 liradan başlayan taksitlerle ödemeler yapılacak. İzmir'de de 2 bin 500 konutun talebini bugün itibari ile toplayacağız. Alt ve orta gelir gurubundaki vatandaşlara yönelik, yine içinde şehit, gazi ailelerinin kontenjanlarının da olduğu bu projeyi hayata geçireceğiz. 19 Nisan'a kadar başvuru süreci var. İzmir'e 5 ayrı ilçede bu süreci tamamlayacağız. Vatandaşlarımız bu konutlara sahip olacak."

'İZMİR KÖRFEZİ TEMİZLENECEK'

İzmir Körfezi'ndeki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "İzmir Körfezi, Haliç gibi temizlenmeli. İzmir Körfezi'ne atık sularının bırakılmaması gerekiyor. Buna ilişkin acil tedbirler alacağız. Hava kirliliği ile de mücadele etmemiz gerekiyor. Çöp için de durum aynı. Bir patlama meydana gelmeden çöp sorununun halledilmesi gerekiyor" dedi. Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında konuşan Bakan Kurum, "İzmir'de 5 yılda bizim hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürmek. İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne de 4 milyar lira kredi desteği vereceğiz. Kentsel dönüşü projelerinde yüzde 50'ye kadar faiz desteği vereceğiz. Ülkemizde hiçbir insanın bu riskli binalarda oturmasına artık izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Cumhur İttifakı’ndan Ünye’de gövde gösterisiCumhur İttifakı’ndan Ünye’de gövde gösterisi
Motosiklet ile resmi plakalı otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandıMotosiklet ile resmi plakalı otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.