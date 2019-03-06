Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması (2)

'FAZİN DÜŞMESİ İLE BİRLİKTE YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası'nda inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Burada inşaat sektörünün önemine değinen Bakan Kurum, "Müteahhitlerimiz yurt dışında 220 milyar dolarlık işlere imza attılar. 102 ülkede de bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu sektörde 250 müteahhit ile hizmet veriyoruz. Çin'den sonra ikinci sırada gelen ve belki de gereğinden fazla müteahhidin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ama bununla birlikte bizim öncelikli proje ve hedeflerimiz var. 440 bin kayıtlı müteahhit var. Biz bunları daha verimli şekilde hem ülkemizde hem de yurt dışında kullanmak istiyoruz" dedi.

Yurt dışındaki müteahhitlik sektörünü desteklemek için Çevre Şehir Ateşeliği kuracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Müteahhitler istedikleri zaman Çevre Şehir Ateşeleri ile işleri takip edebilecekler. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışma yürütüyor. İlk etapta 12 ülke olmak üzere yurt dışında değişik ülkelerde hizmet veriliyor. İster istemez inşaat sektörümüzde bir daralma yaşandı. Bu gezi süreci ile başlayan en son ekonomik darbeye kadar giden süreçte ülkemiz tüm bu sorunları atlattı. Enflasyon oranı da en kısa süre yüzde 6 seviyelerine gerileyecek ve bu süreçte faizin düşmesi ile birlikte yatırımların önü açılacak" dedi.