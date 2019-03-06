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Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:42 | Son Güncelleme

'BU ÜLKE CHP DÖNEMİNDE NE ZAMAN BAHARI GÖRDÜ Kİ?' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki programına Kemalpaşa ilçesi ziyareti ile devam etti.

'BU ÜLKE CHP DÖNEMİNDE NE ZAMAN BAHARI GÖRDÜ Kİ?' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki programına Kemalpaşa ilçesi ziyareti ile devam etti. Kemalpaşa'da mini miting yapan Bakan Kurum, burada Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini söyledi. Kurum, "Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar. Kara tablo çizerek halkımızı umutsuzluğa itmek istiyorlar. Ve piyasalarda panik havası oluşturmaya çalışıyorlar. Biz, Gezi Parkı olayları ile başlayan süreçten en son darbe girişimine kadar bu millet liderimizin arkasında durdu. Sizler bize inandığınız sürece bizler yol yürümeye devam edeceğiz. İşte görüyoruz ki ülkemizde tüm meydanlarımız milletimizin sevgisi ile dolup taşıyor. Cumhur İttifakı kağıt ve kalemle oluşturulmadı. İçinde ülke sevdası, karşılıklı saygı var. Devletin ve milletin bekası var" dedi. CHP'nin seçim sloganına da değinen Bakan Kurum, "CHP'nin sloganı 'Martın sonu bahar.' Ben de buradan soruyorum; Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün? Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz, sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, kalbinizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin döneminiz, çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti. 31 Mart'ta çöp, çamur, çukur siyaseti güdenler kaybedecek" diye konuştu. 'BELEDİYELER 7/24 ÇALIŞACAK' Seçmenin, 'Önce millet, memleket' diyen Cumhur İttifakı'na sığınacağını söyleyen Bakan Kurum, "İzmir ne yazık ki hak ettiği değeri göremedi. 31 Mart seçimlerinde bu değerini görecek. İzmir için gece gündüz çalışmaya hazırız. Yeter ki sizin derdinizle dertlenen belediye başkanları olsun. İşte Kemalpaşa'da var" dedi. Vatandaşa hizmet etmek için çabaladıklarını söyleyen Kurum, "Belediyelere genelge gönderdik. Belediyeler 7 gün 24 saat çalışacak. Belediyede gece gündüz hizmet edecek birini bulacaksınız ve talepleriniz anında karşılanacak" diye konuştu. 'ERZURUM'A HIZLI TREN NE ZAMAN GELECEK?' Bakan Murat Kurum konuştuğu sırada bir kişi, "Erzurum'a hızlı tren ne zaman gelecek?" diye sordu. Bunun üzerine gülümseyen Kurum, "Erzurum'a hızlı tren mi? Kemalpaşa'dayız amca. Kemalpaşa'ya bir getirelim de Erzurum'a da getiririz" yanıtını verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kemalpaşa'da yapılan millet bahçesinin, Binali Yıldırım'ın adı ile açılacağını ve vatandaşlara hizmet vereceğini de kaydetti. UĞUR: MEYDAN OKUYORUM Kemalpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Arif Uğur ise yaptığı konuşmada, CHP'nin adayı Rıdvan Karakayalı'ya çağrıda bulunarak, "Rıdvan Karakayalı'ya meydan okuyorum. 5 yılda yaptıklarını getirsin. Biz de getirelim. Eğer biz 10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğim" dedi. Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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