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Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması 

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 19:59 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkemiz için gerçekten çok önemli gördüğümüz bir proje.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkemiz için gerçekten çok önemli gördüğümüz bir proje. ÇED sürecini de tamamladık. Proje gerçekleştiği zaman, Boğazımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız ve hem hava hem de su kalitesini iyileştirmiş olacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurul'nda, 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili soru ve eleştirileri cevapladı. TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Kanal İstanbul Projesi için 75 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsedildiğini belirterek, "Her şey söyleniyor ama hiç dinlemiyorsunuz. Neden, çünkü tek yetkili kişi şu an Kanal İstanbul'un iyi olduğunu söylüyor. Çok parlak bir fikir var, Kanal İstanbul için en az 1 milyon ağaç kesilecek, şehirleşmeyle milyonlarca ağaç daha kesilecek" iddiasında bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Mengüllüoğlu'nun bu iddialarına ilişkin, "Mahkemenin aldığı karar çerçevesinde biz de olabilecek şekliyle bir düzenleme yaptık. Diğer taraftan, eski yönetmelikte hakikaten bu emsal dışı alanlar çok fazlaydı. Burada makul bir orana getirdik. Şimdi yine Akdeniz bölgesi için balkon oranını artıracağız. Çünkü bazı bölgelerimizde balkonlar daha fazla. Şu an makul bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Bu çerçevede çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede eğer farklı bir eksiklik varsa yine bunu da düzenlemelerle yapar ve bir şekilde vatandaşımıza o noktada da hizmet edecek adımları atarız" cevabını verdi. Kanal İstanbul Projesi'nin, Türkiye için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:
"Biz 'Kanal İstanbul Projesi, Boğaz'ın koruma, kurtarma ve özgürlük projesidir' diye altını çizerek ifade ediyoruz. ÇED sürecini de tamamladık. Bu süreçte de gerçekten, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, üniversitelerimizle, hocalarımızla bir çalışma grubu oluşturduk ve bu grup çerçevesinde, çevreye olan etkilerini en aza indirecek şekliyle bir çalışma yürütüyoruz. Proje gerçekleştiği zaman, Boğazımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız ve hem hava hem de su kalitesini iyileştirmiş olacağız. Deniz canlılarımızı da koruyarak tüm bu değerlerimizi gelecek nesillere koruyarak aktarmış olacağız."

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