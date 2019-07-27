Bakan Kurum'dan Niğde'ye millet bahçesi müjdesi

NİĞDE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "81 ile 81 millet bahçesi sözümüz var. Şehitler diyarı Niğde'mize de bir millet bahçesi yapmamız gerekir diye istişare ettik. Eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 44 bin metrekarelik alanı millet bahçesi yapıyoruz." dedi.

Kurum, Niğde'de ilk olarak Bor Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Serkan Baran ile makamında görüştü.

Ziyaretin ardından ilçedeki tarihi sit alanlarını gezen Kurum, Akkaya Barajı ve Niğde Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Niğde Valiliğini ziyaret eden Kurum, Sıfır Atık Projesi kapmasında "kahraman çevreci" iki çocuğa oyuncak hediye etti, madalya taktı.

Vali Yılmaz Şimşek ile makamında görüşen Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilikteki İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Kurum, kahramanlar diyarı Niğde'nin Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemine tanıklık eden güzide bir şehir olduğunu söyledi.

Niğde'ye AK Parti iktidarları döneminde 15 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Kurum, "Bu 15 milyarın 3 milyarı da bakanlığımız bünyesinde yapılan yatırımlar, 500 milyon liralık devam eden yatırımlarımız var. Bugün de sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehir ve ilçelerimiz için yapılması gereken önemli kararları aldık. Hızlı bir şekilde 2023'ün Niğde'si için de bu projeleri uyguluyor olacağız." ifadelerini kullandı.