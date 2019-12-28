Bakan Kurum’dan Pamukkale ile ilgili ‘kentsel dönüşüm’ açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale bölgesinde 300 bağımsız birim olan apart, daire ve dükkanların içinde olduğu alanda kentsel dönüşüm yapmak istediklerini kaydederek, “Buradaki ömrünü yitirmiş yapıları bu 300 bağımsız bölümü daha güvenli bir alana taşımak istiyoruz. Pamukkale ilçemizi bir termal turizm merkezi haline getirecek adımı atmış olacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli’de, afetzedeler için yaptırılan Çardak ve Bozkurt’taki deprem konutlarını inceledikten sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Vali Hasan Karahan ve AK Parti milletvekillerinin ile daire müdürlerinin de eşlik ettiği Bakan Kurum ziyaret sonrası bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Denizli için yapılacak yatırımlara değinen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Denizli merkez ve ilçelerine 3 bin 500 konut yapılacağını ifade etti.

"Vatandaşların ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje geliştiriyoruz"

Kentte büyükşehir belediyesi ile kentin çehresini önemli ölçüde değiştirecek bir projenin daha hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Kurum, “18 yıllık Ak Pati iktidarlığı döneminde Denizlimize 22 milyar liralık iş yaptık ve yine bu işlere yenilerini eklemek suretiyle de yeni projeleri yaparak Denizlimizi çok daha yukarıya çekecek AR-GE şehir yapacak hamleleri yapıyoruz. Denizli’nin önemli cadde ve sokaklarında iyileştirme çalışmaları yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile Kale içinde kalan ve kapalı çarşı diye adlandırabileceğimiz bölgede sokakların, kaldırımların ve aydınlatmaların iyileştirilmesi amacı ile büyükşehir belediyemiz ile bir proje yürüteceğiz. Kale içinde sokakların üstünü kapatabileceğimiz, Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde cephelerin düzenlenmesi kaldırımların iyileştirilmesi ve aydınlatmaların değiştirilerek bu bölgelerin yeni bir turizm bölgesi haline getirebilecek, vatandaşların ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje geliştiriyoruz. Projenin maliyeti 16 milyon TL” diye konuştu.