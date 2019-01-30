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Bakan Kurum’dan poşette reklam tartışmalarına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerde bulunan reklam tartışmalarına ilişkin, "Vatandaşımız tarafından sosyal medyada eleştiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerde bulunan reklam tartışmalarına ilişkin, "Vatandaşımız tarafından sosyal medyada eleştiriliyor. Biz üreticilerimize de o noktada doğanın korunmasına ilişkin ifadelerin de yer aldığı bir düzenlemeyi, usul ve esasları yayınlayarak yapacağız. Ama buralara takılmamak lazım" dedi.
Ankara Sanayi Odasında (ASO) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımları ile çevre mevzuatı kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik "Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Kurum, endüstri ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişmelerin hızlı ve düzensiz kentleşmeyi medyana getirdiğini, bunun faturasının da çevreye yansıdığını belirtti. Hava, su kirliliği, toprak bozulması, ormansızlaşmanın tüm dünyayı etkilediğinin altını çizen Kurum, atıkların geri toplanması ve plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını anımsattı. 1 Ocak’tan itibaren uygulamanın hayata geçtiğini hatırlatan Kurum, bu süreçte vatandaşın, sivil toplum örgütlerinin ve milletvekillerinin verdiği destekle ilgili taraflara teşekkürlerini iletti. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "4 gündür bu uygulamaya geçildi ve görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda. Biz 2019’dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını çok yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında inşallah 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın geçmesiyle birlikte de bu kullanım yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda. Ancak plastik poşetlerin geri toplanma oranı yaklaşık yüzde 1. Niye derseniz, plastik poşetlerin geri toplamından üretilme maliyeti, yaklaşık normal maliyetin 100 katı fazla. Dolayısıyla hiçbir üreticimiz bu plastik poşetleri toplayıp, yeniden üretmek işine gelmiyor. Dolayısıyla toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Poşetlerden bildiğiniz üzere 25 kuruş alınıyor. 25 kuruşun zaten 10 kuruşu üretim maliyeti, 15 kuruşunu da Bakanlık bu atıkların geri toplanması, çevreye ve doğaya olan hizmetlerin artırılması noktasında bir kaynak olarak kullanacak" şeklinde konuştu.

"Yüzde 50 tasarruf sağlamış durumdayız"
Kamuoyunda plastik poşetlerde reklam olmasına yönelik tartışmalar hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, "Üzerindeki reklam konusuna baktığımızda bu vatandaşımız tarafından sosyal medyada eleştiriliyor. Biz üreticilerimize de o noktada doğanın korunmasına ilişkin ifadelerin de yer aldığı bir düzenlemeyi, usul ve esasları yayınlayarak yapacağız. Ama buralara takılmamak lazım. Biz yıllık 35 milyar adet olan kullanımımızı azaltmak durumundayız. 4 günlük uygulamada yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağlamış durumdayız. Çok yakında yüzde 90 tasarruf sağlayarak kişi başı 40 adede düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.
Bakan Kurum ve Bakan Varank, programın ardından basın mensuplarına file dağıttı.

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