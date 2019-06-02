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Bakan Kurum’dan Sakarya’daki depreme ilişkin ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, “İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tüm Sakarya’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Ofisi Ziyareti’ni ziyaret etti. Kurum burada Sakarya’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil"
Sakarya’da meydana gelen depremle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün 16.08’de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tespitlerimizi yapıyoruz. Tüm Sakarya’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil bir şekilde kentsel dönüşümü ülkemizde tamamlamak zorundayız” dedi.

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