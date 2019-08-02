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Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:07 | Son Güncelleme

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEME Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel felaketinin yaşandığı bölgede, incelemelerde bulundu.

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEME

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel felaketinin yaşandığı bölgede, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ile beraberindeki heyet, sel bölgesinde tavuk çiftlikleri ve hasar gören evleri inceledi. Kocaali'ye bağlı Bezirgan, Kozluk ve Melen mahallelerini ziyareti sırasında devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, ilçe sakinleriyle sohbet ederek, isteklerini dinledi.

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