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Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 22:28 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi.  Bakan Murat Kurum, termik santrallere ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı.

Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi.
Bakan Murat Kurum, termik santrallere ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı. Kurum, 13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesisleri yöneticilerinin yer aldığı toplantıda değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan Kurum, "Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması

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