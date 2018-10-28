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Bakan Kurum'dan, Tunceli şehitlerinin ailelerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ile Ferruh Dikmen'in (25) Mersin'de yaşayan ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ile Ferruh Dikmen'in (25) Mersin'de yaşayan ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sabah saatlerinde, şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'ndeki baba ocağına geldi. Dikmen ailesine başsağlığı dileyen Bakan Kurum, daha sonra kent merkezindeki Arpaçsakarlar Mahallesi'ne geçti. Burada da şehit Uzman Çavuş Asım Türkel'in ziyaret eden Kurum, başsağlığı dilediğinde bulundu. Bakan Kurum'a, taziye ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

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