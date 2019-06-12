HABER

Bakan Kurum'dan Ümraniye'de esnaf ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti.

Kurum, Ataşehir'deki programlarının ardından Çakmak Taksi Durağı'na gelerek, taksicilerle bir süre sohbet etti.

Sonrasında çevredeki esnafı ziyaret eden Kurum, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Kurum, vatandaşlarla sık sık hatıra fotoğrafı çektirirken, 23 Haziran'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi. Cadde üzerinde bir mısır tezgahına uğrayan Bakan Kurum, vatandaşlara mısır ikram ederken, çocuklara da oyuncak verdi.

Bakan Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eşlik etti.

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
İnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkilediİnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
Su terfi merkezine giren 'gelincik', kesintiye neden olduSu terfi merkezine giren 'gelincik', kesintiye neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum esnaf ziyareti Ümraniye

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.