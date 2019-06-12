Bakan Kurum'dan Ümraniye'de esnaf ziyareti

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti.

Kurum, Ataşehir'deki programlarının ardından Çakmak Taksi Durağı'na gelerek, taksicilerle bir süre sohbet etti.

Sonrasında çevredeki esnafı ziyaret eden Kurum, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Kurum, vatandaşlarla sık sık hatıra fotoğrafı çektirirken, 23 Haziran'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi. Cadde üzerinde bir mısır tezgahına uğrayan Bakan Kurum, vatandaşlara mısır ikram ederken, çocuklara da oyuncak verdi.

Bakan Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eşlik etti.

