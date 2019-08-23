HABER

Bakan Kurum'un durdurulduğunu açıkladığı otel inşaatları havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

  Bodrum'daki koylarda bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imara aykırılıkları nedeniyle inşaatının durdurulduğunu belirttiği 4 otel, havadan görüntülendi.

Bodrum'daki koylarda bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imara aykırılıkları nedeniyle inşaatının durdurulduğunu belirttiği 4 otel, havadan görüntülendi. Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salı günü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Bodrum'un Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezen Bakan Kurum, 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirtti. Durdurulan 4 otel inşaatı, DHA ekibince drone ile havadan görüntülendi. Gölkey Mahallesi'ndeki Demirbükü Rezidans ve Nef Reserve, Göltürkbükü'ndeki Bo Viera Otel ile Yalıçiftlik'teki tatil köyü Four Seasons'ın inşaat çalışmalarında, kıyı alanlarındaki yapılaşma gözler önüne serildi.
Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, Bakan Kurum'un açıklamasının güzel başlangıç olmasını dilediklerini belirterek, "Baştan beri yasaların gerekleri yerine getirilseydi, bugünlere gelmezdik. Bu yapılar artık tahribatını yapmış durumda. İstediğimiz kadar eski haline getirmeye çalışsak da ekosisteme verdiği zararları geri döndürmek zor. Bakan beyin söylemlerinin yeni bir başlangıç olduğuna inanmak istiyoruz. Bizim gördüklerimiz yeni görülmeye başlandı. Mühürleniyor, yıkım kararı alınıyor; ancak hiçbir zaman yerine getirilmiyor. Kıyı dolgularının kaldırılmasını istiyoruz. Bütün isteğimiz samimi olunmasıdır. Yetki ve görev bakan beyin kendisinde. Desteklemeye hazırız. Parası olan imar yasasını çiğner, yanına da kar kalır imajını ve fikrini hep birlikte değiştirelim" dedi.

Görüntü Dökümü
------------
-Mühürlenen 4 yapının havadan görüntüsü
-Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek ile röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

=====================

PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
Öğretmenlere yönelik ‘Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme’ programı tanıtıldıÖğretmenlere yönelik ‘Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme’ programı tanıtıldı
Nakliye maliyeti üreticinin en büyük derdiNakliye maliyeti üreticinin en büyük derdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü

Abdurrahman Siler öldürüldü!

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

Hastane otoparkında silahlı kavga

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP’li gruba müdahale!

HDP’li gruba müdahale! Çok sayıda kişiye gözaltı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.