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Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini bildirdi.

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan öğretmenleri sevindirecek haber geldi. Bakan Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini açıkladı.


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