HABER

Bakan Mehmet Ersoy İzmir'de (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

PARTİLİLERLE BULUŞTU İzmir'de, Bornova Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Bakan Mehmet Ersoy İzmir'de (2)

PARTİLİLERLE BULUŞTU
İzmir'de, Bornova Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve diğer partililerle bir araya geldi. Bakan Ersoy'un turizm sektörü için büyük bir kazanç olduğunu dile getiren İl Başkanı Şengül, turizmde fark yaratılacağını söyledi.
KOKU SORUNUNA ÇÖZÜM
Şengül, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un geçmişte kendi emekleriyle, sıfırdan kurduğu firmaları turizm sektörüne kazandırdığını hatırlatarak, "Yeni kabinenin en önemli özelliği inanılmaz hızlı olmamız. Sorun tespit edildiğinde hızla çözülüyor. İzmir'de de Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişten kalan sorunları vardı. Şimdi adeta işi gücü bıraktık, Büyükşehirin sorunlarına yöneldik. Ama bu sorunlar hepimizin sorunları. Siyasi çekişmelere aldanıp güzel İzmir'in birçok sorunla baş başa kalması yazık olurdu. Son günlerde sıklıkla gündeme gelen koku sorununu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. En kısa sürede birlikte çözeceğiz. İzmir ile ilgili önümüzdeki dönemde çok güzel projelere imza atacağız" dedi.
'TURİST SAYISINI İKİYE KATLAYACAĞIZ'
Bakan Mehmet Nuri Ersoy da parti binasında yaptığı konuşmada İzmir'e verdikleri özel öneme dikkat çekti. Yerel seçimlerin yapılacağı tarihe kadar İzmir'e sık sık geleceğini vurgulayan Bakan Ersoy şunları söyledi:
"Sorunları yakından görüp çözüm üreteceğiz. İzmir çok önemli bir turizm destinasyonu. Çeşme ve Alaçatı ülkemizin en önemli turizm cennetlerinden. Ticaret hayatımda da buradan düzenli olarak gemi kaldırmaya devam ediyoruz. 5 yıllık programla İzmir'e gelen turist sayısını ikiye katlayacağız. İzmir'in çok büyük potansiyeli var. Mart ayında seçimlerde başarılı olursanız İzmir'in yolu daha da açılır. Seçim sonuçları bizim açımızdan zaferle taçlanırsa daha güzel çalışmalar yapılacak. Çünkü ortak politikalar üretmek daha kolay olacak."

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Mehmet Ersoy İzmir'de (2)Bakan Mehmet Ersoy İzmir'de (2)Bakan Mehmet Ersoy İzmir'de (2)

PARTNERMeditasyon nedir?Meditasyon nedir?
İzmir Enternasyonal Fuarı, 87'nci kez kapılarını açtıİzmir Enternasyonal Fuarı, 87'nci kez kapılarını açtı
Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.