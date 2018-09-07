Bakan Mehmet Ersoy İzmir'de (2)

PARTİLİLERLE BULUŞTU

İzmir'de, Bornova Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve diğer partililerle bir araya geldi. Bakan Ersoy'un turizm sektörü için büyük bir kazanç olduğunu dile getiren İl Başkanı Şengül, turizmde fark yaratılacağını söyledi.

KOKU SORUNUNA ÇÖZÜM

Şengül, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un geçmişte kendi emekleriyle, sıfırdan kurduğu firmaları turizm sektörüne kazandırdığını hatırlatarak, "Yeni kabinenin en önemli özelliği inanılmaz hızlı olmamız. Sorun tespit edildiğinde hızla çözülüyor. İzmir'de de Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişten kalan sorunları vardı. Şimdi adeta işi gücü bıraktık, Büyükşehirin sorunlarına yöneldik. Ama bu sorunlar hepimizin sorunları. Siyasi çekişmelere aldanıp güzel İzmir'in birçok sorunla baş başa kalması yazık olurdu. Son günlerde sıklıkla gündeme gelen koku sorununu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. En kısa sürede birlikte çözeceğiz. İzmir ile ilgili önümüzdeki dönemde çok güzel projelere imza atacağız" dedi.