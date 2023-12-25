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  4. Bakan Mehmet Fatih Kacır, "biliyor muydunuz?" diyerek paylaştı: "Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, "biliyor muydunuz?" diyerek paylaştı: "Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı"

25.12.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in Royal Match oyununun geçtiğimiz aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını söyledi. Bakan Kacır, oyunun 75 milyar değerindeki Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını da bildirdi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, "biliyor muydunuz?" diyerek paylaştı: "Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yaptığı paylaşımda Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in Royal Match oyunu hakkında bilgiler verdi. Bakan Kacır, oyunun geçtiğimiz aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı, 75 milyar değerindeki Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in Royal Match oyununun geçtiğimiz aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını,

2021 yılında 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicorn’larımızdan -yani Turcorn’larımızdan- olan Dream Games’in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini,

75 milyar değerindeki Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını

biliyor muydunuz?"


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Dream Games Mehmet Fatih Kacır
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