Bakan Mehmet Fatih Kacır, "biliyor muydunuz?" diyerek paylaştı: "Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yaptığı paylaşımda Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in Royal Match oyunu hakkında bilgiler verdi. Bakan Kacır, oyunun geçtiğimiz aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı, 75 milyar değerindeki Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in Royal Match oyununun geçtiğimiz aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını,

2021 yılında 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicorn’larımızdan -yani Turcorn’larımızdan- olan Dream Games’in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini,

75 milyar değerindeki Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını

biliyor muydunuz?"

???????? Bir Türk teknoloji girişimi olan @DreamGames’in “#RoyalMatch” oyununun geçtiğimiz aylarda TÜM DÜNYADA EN YÜKSEK GELİR ELDE EDEN MOBİL OYUN olmayı başardığını,



???? 2021 yılında 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk #unicorn’larımızdan -yani #Turcorn’larımızdan- olan Dream Games’in… pic.twitter.com/iuSVCUC9Hk — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 25, 2023







