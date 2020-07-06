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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Burs ve kredi ödemeleri başladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.07.2020 00:13 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 temmuz tarihleri arasında öğrencilere ödenmeye başlandığını açıkladı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

"AN İTİBARİYLE HESAPLARINIZA YATMAYA BAŞLAMIŞTIR"

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim."


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