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  4. Bakan Memişoğlu'ndan randevu açıklaması! 'Bir çalışma içindeyiz' dedi ve duyurdu: '2-3 ay içinde...'

Bakan Memişoğlu'ndan randevu açıklaması! 'Bir çalışma içindeyiz' dedi ve duyurdu: '2-3 ay içinde...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.12.2024 18:34
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan randevularla ilgili açıklama geldi. "Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var" diyen Bakan Memişoğlu, bir çalışma içinde olduklarını ifade ederek "İnşallah, iki üç ay içinde de randevu sorunlarını minimize ederiz" dedi.

Bakan Memişoğlu'ndan randevu açıklaması! 'Bir çalışma içindeyiz' dedi ve duyurdu: '2-3 ay içinde...'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu. Edirne Valiliği'nde yaptığı açıklamada Bakan Memişoğlu, randevu sorunlarına da değindi. Çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "İnşallah, iki üç ay içinde de randevu sorunlarını minimize ederiz" dedi.

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Bakan Memişoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"ÖNCELİK NORMAL DOĞUM OLMALI"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 sene sağlıkta gerçekten iyi yerlere geldik, daha da iyi olacak. Sağlığın sadece hizmetini değil bilimini de üreteceğiz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında şehirlerimizi dolaşıyoruz. Bugün özellikle doğurganlık oranımızın düşmesi, sezeryanın maalesef çok tercih edilmesi ve bu konuda da ebelerin daha fazla yetkin olabilmesi için çabalıyoruz. Bugün anne adaylarıyla ilgili bir mevzuat daha yayınladık. Böylece doğalın normal doğum olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Ebenin gözetiminde önceliğin normal doğum olması gerektiğini düşünüyoruz.

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RANDEVU AÇIKLAMASI

Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda hâlen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuları rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hâle getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, iki üç ay içinde de randevu sorunlarını minimize ederiz.”

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu randevu
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