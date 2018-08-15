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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İşadamı ve resmi pasaportların vizesi kaldırılıyor" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Rusya ile) İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şoförlerimize vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından verilen akşam yemeğinde büyükelçilere hitap etti.

Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması ile Suriye ve İdlib konularının ele alındığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şöförlerimize, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bir yerden başlamamız lazım. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız.Temennimiz tabii vizelerin tamamen kalkması. Yaşadığımız krizden önce böyleydi. Hatta pasaportsuz karşılıklı seyahatin görüşmelerine bile başlamıştık."

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