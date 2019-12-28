Bakan Müller: On yıl içinde açlığı yenebiliriz

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, gerekli siyasi irade ortaya koyulduğu takdirde, bu sorunun on yıl içinde ortadan kalkabileceğini savundu.Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, dünya çapındaki açlık sorununun on yıl içinde aşılabileceğini öne sürdü. Alman Deutschlandfunk radyosunun sorularını yanıtlayan Müller, yeryüzünde yaşayan tüm insanları doyurmak için gerekli potansiyelin var olduğunu, ancak bu hedefe ulaşabilmek için siyasi kararlılığın eksik olduğunu dile getirdi.

2015 yılından bu yana dünya üzerinde açlığın yeniden yükselişe geçtiğini ve bunun bir "alarm sinyali" olduğunu ifade eden Bakan Müller, "Başımızı yastığa rahat koyamayız, zira açlık cinayettir" dedi.

Açlık sorunu ile mücadele eden ülkelerin de, sorunun aşılması için paylarına düşeni yapmaları gerektiğini belirten Müller, bunun için söz konusu ülkelerin açlığı yenmeye yönelik bir irade göstermeleri gerektiğini ifade etti. Kalkınma Bakanı Gerd Müller ayrıca, iklim sorunu gibi açlık meselesinin de, önümüzdeki yıllarda Avrupa siyasetinin başlıca konularından biri olması gerektiğini vurguladı.