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Bakan Murat Kurum: “550 bağımsız bölümü 2020 yılı sonu itibariyle tamamlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:34 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yeni binaları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yeni binaları inceledi. Burada yaptığı açıklamada, “550 bağımsız bölümü 2020 yılı sonu itibariyle tamamlayacağız ve Kirazlıtepe’deki vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” diyen Bakan Murat Kurum, Kartal’da yeni yapılan binaların da bu ay içerisinde vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesinde kentsel dönüşüm alanlarında incelemede bulundu. Yeni yapılan binaları yerinde inceleyen Bakan Murat Kurum, örnek dairelerin içinde gezerek projenin durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Murat Kurum’a burada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
Burada basına açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, “İstanbul’un hemen hemen her ilçesinde projelerimizi başlattık. Kartal’da yıkım olmuştu. Bu ay içerisinde sadece yıkılan bina değil, çevresindeki binalar ile birlikte vatandaşlarımıza konutları teslim edilecek. Üsküdarımız, Kirazlıtepe mahallemizdeyiz. Bu mahallede projemizi bitirdiğimiz zaman, boğazdan cami süreciyle birlikte İstanbulumuza yakışır, az katlı, mahalle kültürümüzü yaşatacağımız ve bittiği zaman zemin artı dördü geçmeyecek şekilde bir projelendirme yaptık. Cepheler bittiği zaman mahallelimiz esnafımızla birlikte mahalle kültürünü yansıtacağı örnek proje olacak. Projeden ne gördüysek hızlı ve gönüllü bir şekilde yapıyoruz. Bittiği zaman İstanbul’un siluetine değer katacak önemli projeyi İstanbulumuz’a kazandırmış olacağız.
Boğaziçi yasası ile yapmak istediğimiz de bu, vatandaşlarımızı yerinden etmeden, onların rızası çerçevesinde onlarla birlikte boğazımızın siluetine yakışır dönüşüm projelerini yapmak, güçlendirilmesi gereken binaları güçlendirmek, boğazımızın siluetine uyacak şekilde dönüşümü etaplar halinde boğazımızda tüm ilçelerde, belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımız, vatandaşlarımızla ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmek suretiyle bitirmektir.
İnşallah 550 bağımsız bölümü 2020 yılı sonu itibariyle tamamlayacağız ve Kirazlıtepe’deki vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Etaplar halinde diğer etaplarımızın ihalesini yapacağız” dedi.

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