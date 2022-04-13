Bakan Murat Kurum açıkladı! Yabancıya konut satışının fiyat artışına etkisi var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları;

Yabancılara konut satışına ilişkin sayın Meral Akşener artıştan bahsetti. Aslında ifade olarak doğru bir ifade değil. Bizim ortalama 30-40 bin yabancıya satışımız var.

YABANCIYA KONUT SATIŞININ FİYAT ARTIŞINA ETKİSİ VAR MI?

Son 5 yıla baktığımızda 40-50 bin yabancıya satış söz konusu. Bu sene 1,5 milyon satış içinde 59 bin yabancıya konut satışı gerçekleşti. Geçen seneki satış bir önceki yıllara göre abartılacak bir artış değil. Yüzde 3'lük bir marj, bahsettiğimiz konutlardaki fiyat artışına bir etkisi yok.

81 KENT İÇİN SOSYAL KONUT

TOKİ ile yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Bu muafiyetlerle birlikte deprem riskini kontrol edecek adımlar atmayı planlıyoruz.

TOKİ konutları sayesinde serbest piyasadaki konutların fiyatını da kontrol altına almış oluyoruz. İnsanlarımızın konutlara erişimini sağlamış oluyoruz. Konut fiyatlarındaki 3-4 kat artışların nedeniyse ham madde girdileriyle ilgili. Yoksa son 3-4 yıldır konutlarda bir artış söz konusu değildi.

Kirada doğrudan bizim bir rolümüz yok. Arz-talebi dengelediğimiz zaman kiralarda istediğimiz seviye gelecektir.

