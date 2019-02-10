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Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Riskli olan 8 bina yıkılacak ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapılacak. Bu süreçte kira desteği sağlanacak" dedi.

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Yaptığımız tespitler neticesinde yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yaptık. Bunun neticesinde 8 bina riskli olduğunu tespit ettik.

Bu 8 binanın hak sahipleriyle görüştük. bu binaları da süreç içinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı söyledik.

Yunus Apartmanı'nın yıkımına bugün başlayacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Kartal bina

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