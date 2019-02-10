Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar;
Yaptığımız tespitler neticesinde yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yaptık. Bunun neticesinde 8 bina riskli olduğunu tespit ettik.
Bu 8 binanın hak sahipleriyle görüştük. bu binaları da süreç içinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı söyledik.
Yunus Apartmanı'nın yıkımına bugün başlayacağız.
Ayrıntılar geliyor...
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