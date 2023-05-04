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Bakan Murat Kurum'dan İYİ Parti Milletvekili Adayı Orhun Ertürkmen'in 'tır' iddiasına yanıt: Bu benim seçim çalışmam değil

04.05.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Orhun Ertürkmen, Üsküdar'daki seçim çadırlarının yanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tırının çekildiğini ifade ederek "Devletimizin tırı bana rakip oldu, siyah plakalı devletimizin aracı." dedi. Ertürkmen'in iddiasına Bakan Murat Kurum'dan yanıt geldi. Kurum, "Değerli genç arkadaşım, bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum'dan İYİ Parti Milletvekili Adayı Orhun Ertürkmen'in 'tır' iddiasına yanıt: Bu benim seçim çalışmam değil

İYİ Partili milletvekili adayı Orhun Ertürkmen, Twitter'dan paylaştığı bir videoda Üsküdar'da seçim çalışmaları için kurdukları çadırın yanına devlete ait bir tırın çekildiğini söyledi. Ertürkmen "Rakibim çadırımızın yanına dükkan kurdu. Benim rakibim tır. Devletimizin tırı banan rakip oldu, siyah plakalı devletimizin aracı. Rakibim Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu için Sayın Murat Kurum, çadırımın yanına devletimizin tırını çekmiş" ifadelerini kullandı.

"GİDİP SEN DE BİLGİ ALABİLİRSİN"

Orhun Ertürkmen'in videosunu alıntılayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, iddialara yanıt verdi. Kurum paylaşımında "Değerli genç arkadaşım, bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı. Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin." ifadelerini kullandı.


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