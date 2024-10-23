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Bakan Murat Kurum'dan 'TUSAŞ' açıklaması

23.10.2024 22:33
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi.

Bakan Murat Kurum'dan 'TUSAŞ' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ankara Kahramankazan'da, Türk Havacılık Uzay Sanayii'ne gerçekleştirilen alçakça saldırı nedeniyle TUSAŞ'a ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz güçlüdür. Nereden gelirse gelsin ülkemizi terör saldırılarıyla yıldıracağını zannedenler, yerli ve milli savunma sanayi kuruluşumuzu hedef alarak amaçlarını ortaya koyan odaklar iyi bilsin ki; birliğimizi, beraberliğimizi, dirayetimizi, azmimizi bozmaya güçleri hiçbir zaman yetmeyecektir."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Murat Kurum
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