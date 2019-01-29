Bakan Murat Kurum, Karaman'da sanayi kooperatifi anahtar teslim törenine katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman Küçük Sanayi Kooperatifi'nin anahtar teslim törenine katıldı.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman’da, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen törende, Karaman'ın, Karamanoğlu Mehmet beyin, Kazım Karabekir'in, Yunus Emre'nin vatanı olduğunu söyledi.

Bugünün Kazım Karabekir Paşa'nın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurum, "Allah kendisinden razı olsun. Eğer Paşa'mız olmasaydı biz burada bir kura da çekemezdik, bunları da konuşamazdık. Eğer Paşamız o mücadeleyi vermeseydi bugün belki Trabzon, Konya, Karaman, İzmir gibi şehirlerimiz işgal altında olurdu. Dolayısıyla bizim de Paşamızın torunları olarak ecdadın bize bıraktığı eserleri, mirasları en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Valilikteki İl Değerlendirme Toplantısı'nda alınan kararları anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu projeler içerisinde siz sanayicilerimizi de ilgilendiren önemli kararlar var. Siz bu bölgede ilk etap sanayi dönüşümünü kendiniz başlattınız. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın destekleriyle bu projeyi gerçekleştirdiniz. Ben Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bize düşen, bundan sonra eski sanayi tesislerini şehir dışına taşımaktır. Şehir dışına taşıyacak burada yaklaşık 350-400 bağımsız bölüm kaldı. Bunların yenisini yapmak suretiyle toplamda 500 sanayi tesisi inşaatını TOKİ vasıtasıyla gerçekleştireceğiz."