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Bakan Murat Kurum, Karaman'da sanayi kooperatifi anahtar teslim törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 05:26 | Son Güncelleme

Bakan Murat Kurum, Karaman'da sanayi kooperatifi anahtar teslim törenine katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman Küçük Sanayi Kooperatifi'nin anahtar teslim törenine katıldı.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman’da, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen törende, Karaman'ın, Karamanoğlu Mehmet beyin, Kazım Karabekir'in, Yunus Emre'nin vatanı olduğunu söyledi.

Bugünün Kazım Karabekir Paşa'nın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurum, "Allah kendisinden razı olsun. Eğer Paşa'mız olmasaydı biz burada bir kura da çekemezdik, bunları da konuşamazdık. Eğer Paşamız o mücadeleyi vermeseydi bugün belki Trabzon, Konya, Karaman, İzmir gibi şehirlerimiz işgal altında olurdu. Dolayısıyla bizim de Paşamızın torunları olarak ecdadın bize bıraktığı eserleri, mirasları en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Valilikteki İl Değerlendirme Toplantısı'nda alınan kararları anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu projeler içerisinde siz sanayicilerimizi de ilgilendiren önemli kararlar var. Siz bu bölgede ilk etap sanayi dönüşümünü kendiniz başlattınız. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın destekleriyle bu projeyi gerçekleştirdiniz. Ben Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bize düşen, bundan sonra eski sanayi tesislerini şehir dışına taşımaktır. Şehir dışına taşıyacak burada yaklaşık 350-400 bağımsız bölüm kaldı. Bunların yenisini yapmak suretiyle toplamda 500 sanayi tesisi inşaatını TOKİ vasıtasıyla gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde şehirlerin kalkınmasına yönelik birçok projeyi gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurum, projelerin Karaman için hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da bu kooperatif için ilk yola çıktıkları günü hatırladığını söyledi.

Kimsenin bu projenin gerçekleşeceğine inanmadığının altını çizen Elvan, şöyle konuştu:

"Tartıştık, münakaşalar ettik ve biz yapacağız dedik. Karamanlı inanırsa yapar kardeşim. Karaman her şeyiyle en iyisine layık. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni belediye başkan adayımızla birlikte çok güzel şeyler olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Karaman'ın çehresini değiştirecek özellikle bu merkezdeki yoğunluğu azaltacak daha rahat daha huzurlu bir yaşam imkanı tanıyacak projelere destek sözü verdi ve bugün de kendisi açıkladı. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Karaman daha güzel yerlerde olacak. Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde konuşulan bir şehir olacak."

Konuşmaların ardından kooperatif üyelerine anahtarları verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Karaman

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