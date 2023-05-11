Bakan Murat Kurum seslendirdi: 'Sevemedim Kara Gözlüm'
Mynet Haber
1 saat önce
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ortak radyo yayınına katıldı. Bakan Murat Kurum, yayında "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısını seslendirdi. Bakan Kurum'un 'Sevemedim Kara Gözlüm' performansı ilgi topladı.
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