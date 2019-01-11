Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan Murat Kurum, file ve bez torba kullanımını kolaylaştırıcı önlemlerin alınması amacıyla bütün belediyelere genelge gönderdi. Genelgede, yeni yapılan düzenleme ile 2018 yılında kişi başı 440 olan poşet kullanım sayısının 2019 yılı sonunda 90'a, 2025 yılı için 40'a indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Türkiye'de yıllık 30-35 milyar plastik poşet kullanıldığının belirtildiği genelgede, "Kullanılan bu plastik poşetler kısa sürede atık haline gelmekte ve petrol bazlı olmaları sebebiyle canlılara olduğu kadar doğaya da zarar vermektedir. Bu bakımdan, poşetlerin ücretlendirilerek kullanılan poşet miktarının azaltılması hedeflenmektedir" denildi.

'PLASTİK POŞETLER ORTADAN KALKACAK'

10 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, 1 Ocak'tan itibaren plastik poşetlerin parayla satılmaya başlandığının hatırlatıldığı genelgede, bu uygulamayla plastik poşet kullanımının azaltılmasının, poşetlere ilişkin sorunların kontrol altına alınmasının ve belirli bir takvim içerisinde ortadan kaldırılmasının amaçlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi: