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Bakan Murat Kurum’dan Beykozlulara müjde

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, “Beykoz’un tamamında 2B’ye ilişkin süreci tamamladık.

Bakan Murat Kurum’dan Beykozlulara müjde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, “Beykoz’un tamamında 2B’ye ilişkin süreci tamamladık. Bir taraftan da tapu işlemleri devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda da bütün tapu sürecini bitirmek suretiyle Beykoz’daki mülkiyet problemini çözmüş olacağız” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da bulunduğu temaslar kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Programa, Bakan Kurum’un yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç ve çok sayıda partili yer aldı. Partililerle selamlaşan Bakan Kurum burada bir konuşma gerçekleştirdi. Kurum, “Bugüne kadar 50’ye yakın şehre 100’ün üzerinde ziyarette bulunduk. Gittiğimiz illerde şehrin ilçelerindeki ihtiyaçları konuşarak onlara ilişkin kararlar aldık. Beykoz’da arazinin büyük bir kısmı sit alanı ve 2B ile alakalı bir sürecimiz işledi. Bu süreci Yücel Başkanımız çok güzel bir noktaya getirdi ve hemen hemen Beykoz’un tamamında 2B’ye ilişkin süreci tamamladık. Bir taraftan da tapu işlemleri devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda da bütün tapu sürecini bitirmek suretiyle Beykoz’daki mülkiyet problemini çözmüş olacağız” dedi.

“Beykoz’un kentsel dönüşüm ve planlamaya ihtiyacı var”
Bakan Kurum Beykoz’daki planlama ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili olarak, “Bu ihtiyacı da o ilçedeki vatandaşlarımızla ve o mahalledeki muhtarlarımızla birlikte onların rızası çerçevesinde Beykoz’un doğal güzelliğini ve tarihini bozmayacak şekilde az katlı, yatay yapılaşma ama vatandaşımızı da mağdur etmeyecek şekilde bir kentsel dönüşüm çalışmasını hep birlikte yürüteceğiz. Buna ilişkin de hem Yücel Başkanın devam eden projeleri var hem de Murat Başkanın yapacağı birçok proje var. Bizde Bakanlık olarak kentin, şehrin, ilçenin ihtiyacı olan bu kentsel dönüşüm projelerinde hem toplu konut idaresi başkanlığımızla fiilen sahada olacağız hem de belediyelerimizin bu işi yapabilmesine ilişkin de tam dört milyar lira kaynak aktardık. O Dört milyar liralık kaynakla da yüzde 50’ye kadar faiz desteği vermek suretiyle bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı ve kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beykozlular ilçede yeşil alan çok olduğu için şanslı”
Bakan Kurum, “Beykoz’da kişi başı 50 metrekareye varan yeşil alan miktarı var. Hedefimiz bizim tüm Türkiye ortalamasında 15 metrekareye gelmek. Bu çerçevede de her ilimizde her ilçemizde bir millet bahçesi projemiz var. O millet bahçesi projeleri çerçevesinde de bu çalışmalarımızı yürütüyor ve içinde bisiklet yollarının ve yürüyüş yollarının olduğu o millet bahçelerini de inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Beykoz’da sahil güzergahında ve o konularımızda da vatandaşımızın süreklilik arz eden bir bisiklet yolu projemiz var. Biz de bakanlık olarak şehrin içinde Beykoz’da o bisikletle gezebileceğimiz süreci sağlamış olacağız ve hafta sonu kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz bisiklete binip o Beykoz içinde gönül rahatlığıyla gezebilecekler” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de 50 bin konutluk sosyal konut projesi başlattık”
Bakan Murat Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de 50 bin konutluk sosyal konut projesi başlattık. 2 gün önce bu projeyi başlattık. Bugün TOKİ’ye gelen talebi değerlendirdiğinizde tam 5 bin talep var. Tüm ülkemizde 2 artı 1, 3 artı 1 konutların olduğu, gazilerimize, şehit ailelerimize, emeklilerimize ve alt ile orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza yönelik bu projeye de oldukça yoğun bir ilgi var. 2 artı 1 konutlarımızı tam 240 ay vadeyle veriyoruz kira öder gibi 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. 388 lirayla artık kiranın da altında bir bedelle ev sahibi olabilmenin önünü açtık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 67 ilimizde bu projeyi gerçekleştiriyoruz ve bu proje çerçevesinde de inşallah 19 Nisan’a kadar taleplerimizi toplayacağız ve konut sahibi olan vatandaşlarımıza konut edinmelerinin önünü açmış olacağız. Beykoz bu noktada bizim önemli bir ilçemiz."

Bakan Murat Kurum’dan Beykozlulara müjde

Bakan Murat Kurum’dan Beykozlulara müjde

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