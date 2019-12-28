HABER
  4. Bakan Murat Kurum'dan Denizli için "marka şehir" vurgusu

Bakan Murat Kurum'dan Denizli için "marka şehir" vurgusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 19:14 | Son Güncelleme

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçları neyse onları konuştuk ve kararları aldık. Projelerle Denizli'yi marka şehir yapacak hamleler yapıyoruz"

DENİZLİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bulunduğu konumdan daha yukarı çekecek hamlelerle Denizli'yi marka şehir yapacaklarını söyledi.

Kurum, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık ofisinde düzenlenen İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı kararlarına ilişkin belediye binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanının açıkladığı 11 maddelik manifesto çerçevesinde illere gittiklerini anlatan Kurum, belediye başkanları, milletvekilleri, il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini, şehirlerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve bunları kısa zamanda giderecek adımları atmaya çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, bu kapsamda Denizli'de olduklarını belirterek, AK Parti iktidarı döneminde Denizli'ye 22 milyarlık yatırım yapıldığını, bu işlere yenilerini ekleyeceklerini ifade etti.

Denizli'nin bulunduğu konumdan daha iyi yerlere gelmesini istediklerini aktaran Kurum, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 240 ay vadeyle 894 liradan başlayan 100 bin sosyal konut kampanyamız var. Kampanya çerçevesinde Denizli’mize de 3 bin 500 konut yapıyoruz ve alt gelir grubu vatandaşlarımızın konut edinmelerini sağlayacağız." dedi.

- Termal merkez, okul ve altyapı projeleri hayata geçirilecek

Kurum, kentteki Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Kaleiçi için de önemli kararlar aldıklarına değinerek, "Dükkanların, sokakların, aydınlatmaların iyileştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile proje yürüteceğiz. Projenin kapsamı 16 milyon lira, 10 milyon lirası hibe 6 milyonu da kredi. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayıp aynı yıl bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Karahayıt Mahallesi'nde 10 hektarlık alanı termal turizm merkezi haline getireceklerini bildiren Kurum, il genelindeki 90 bin metrekarelik spor alanı, park bahçe ve belediye hizmeti alanını da belediyenin tahsisine verdiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi ve İlbank Genel Müdürlüğünün, kentteki ihtiyaçları gidermek amacıyla altyapıya ilişkin 650 milyon liralık 31 projeyi yürüttüğünü aktararak, "Altyapı anlamında hiçbir ihtiyacının kalmayacağı önemli bir adımı atmış olacağız. Biz de belediyemize hem sıfır atık projeleri hem de Kumkısık'taki katı atık bertaraf tesisindeki sızıntı suyu arıtma tesisi için destek olacağız. Bu destekler çerçevesinde önümüzdeki yıl itibariyle projelerini geliştirecekler. Örnek bir sıfır atık şehrini Denizli'mize kazandıracağız." dedi.

Çivril ilçesindeki Işıklı Göl'ün çevre düzenlemesi için de önemli adımlar atacaklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Acıpayam’daki depremden dolayı da okullarımız zarar gördü. Adımları atıyoruz. Belediye başkanımızın ve vatandaşlarımızın talepleri oldu, Acıpayam’a bir ilkokul ve ortaokul yapmaya karar verdik. 2020 eğitim öğretim yılı sonunda tamamlayıp 2021 yılına hazırlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları neyse onları konuştuk ve kararları aldık. Projelerle Denizli'yi marka şehir yapacak hamleler yapıyoruz."

2020 trafik cezaları belli oldu!2020 trafik cezaları belli oldu!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi: (2)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi: (2)
Bakan Varank, Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret etti, öz çekim yaptıBakan Varank, Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret etti, öz çekim yaptı
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Denizli marka şehir Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lanetliyorum!

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması: Yüzde 100 yerli olmalı

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek

Ankara'da tezkere trafiği!

Osmaniye’de Saadet Partili ve CHP’li iki belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.