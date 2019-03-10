Bakan Mustafa Varank husumetli iki köyü barıştırdı

İnsanlar arasında barışı sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bizler mümin insanlarız. Doğarken Kur'an-ı Kerim ile doğuyor ölürken de Kur'an-ı Kerim ile ölüyoruz. Böyle güzel sözlerimizi de Kur'an-ı Kerim ile veriyoruz. Bugün hayırlı hizmetler için Van'a gelmiştim. Kentimize nasıl daha iyi imkanlar kazandırabiliriz diye Van'da çalışmalarımızı yapıyorduk. Değerli arkadaşlarımız böyle hayırlı bir hadisenin olduğunu söylediler, biz de bu değerli hadiseye şahitlik etmek istedik. Buraya, Allah'ın 'müminler kardeştir, kardeşlerinizi barıştırın, aralarında sulh yapın' emri üzerine toplandık. Peygamber efendimizin buyurduğu gibi iki müminin üç gün küs kalması helal değildir. Bilindiği gibi yıkmak kolay, yapmak zordur. Siz burada zora talip oldunuz, sulh için bir araya geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. Çocuklarınıza hayırlı gelecek bırakmak için söz vereceksiniz, sizden sonraki nesiller de barış içinde bu köylerde yaşayacak."

Varank, ailelerin yaptığı işi çok önemsediğini ve buna şahitlik etmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, bütün imkanları insanların daha iyi koşullarda yaşaması içi seferber ettiklerini dile getirdi.