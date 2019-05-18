HABER

Bakan Mustafa Varank: “Savunma sanayinde satış gelirlerimiz 2018 yılında bir önceki yıla göre, iç pazarda yüzde 30, dış pazarda ise yüzde 20 oranında güçlü bir artış göstermiştir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 3.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, “2023 hedeflerimiz doğrultusunda, savunma sanayinde satış gelirlerimiz 2018 yılında bir önceki yıla göre, iç pazarda yüzde 30, dış pazarda ise yüzde 20 oranında güçlü bir artış göstermiştir” dedi.
SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 3. Olağan Genel Kurulu Üsküdar’da düzenlendi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve SAHA İstanbul yönetim kurulu üyeleri ile derneğin paydaşları katıldı.
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine vurgu yapan Bakan Mustafa Varank, "Siyaset sahnesinde ülkemizi güçlü kılan en önemli enstrümanlardan birisi de hiç şüphesiz savunma sanayinde ortaya koyduğumuz başarılardır. Bunun için savunma sanayi, bir devlet politikası olarak üzerine titrediğimiz, stratejik sektörlerin başında gelmektedir; deyim yerindeyse, göz bebeğimizdir. Türkiye bugün kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, füze ve roket sistemlerini, muharebe gemisini üretecek seviyelere gelmiştir. Türk savunma sanayinin ürettiği üstün nitelikli ürünlerin, uluslararası fuar ve projelerde büyük ilgi görüyor olması bizleri gururlandırmaktadır. Dünyanın en büyük savunma sanayi firmalarının arasına, her geçen yıl daha fazla sayıda Türk firmasının giriyor olması bizleri yüreklendirmektedir. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; milli teknoloji hamlemizi gerçekleştirmek için gerekli olan altyapı buyuk ölçüde kurulmuştur. Türkiye, 206 üniversite, 1400’un üzerinde AR-GE ve tasarım merkezi, 83 teknopark, 153 bin AR-GE personeli, 112 bin araştırmacı ile güçlü bir altyapıya sahiptir. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, savunma sanayinde satış gelirlerimiz 2018 yılında, bir önceki yıla göre, iç pazarda yüzde 30, dış pazarda ise yüzde 20 oranında güçlü bir artış göstermiştir” dedi.
SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin icraatlerinden bahseden Bakan Varank, “Benim en çok memnuniyet duyduğum hususlardan birisi de üniversitelerin bilgi ve teknoloji birikimini bu kümelenmeye dâhil ederek, üniversite-sanayi iş birliğini somutlaştırmanızdır. İşte TÜBİTAK Sayem Programı’nın 1. faz çağrısında kabul edilen, lazer hava savunma sistemleri, hava araçları için iklimlendirme sistemleri, havacılık uygulamaları için katmanlı imalatta kullanılabilecek nikel metal toz geliştirilmesi, uydu haberleşme terminal sistemleri ve nano partikül takviyeli kompozit malzeme üretimi projeleri bu iş birliğinin ilk meyvelerindendir” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptığı konuşmasında, “Ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 31 oranla artarak 8 milyar 161 milyon doları bulmuş. İhracatımız ise yüzde 20’lik bir artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmış. 2018 yılında savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar AR-GE için harcanmış. Savunma sanayimizin bu noktaya gelmesinde bu önemli bir katkı oluşturmuştur. Bununa birlikte büyüyen sektörde 68 bin kişiye yakın istihdam var. Çok çok daha ileri gitmemiz, çok daha hızlı koşmamız ve millilik ve yerlilik hamlesi konularının çok ciddiye alınıp sürekli peşinde koşulması gerekiyor. Bugünlerdeki tartışmaları duyuyorsunuz, F-35 ve S-400 tartışmaları vesaire. Bugün F-35’i verilmemesiyle tehdit edilirken, biz 4 sene önce Patriot almaya karar verseydik, Amerika politikasıyla çelişen bir politikamız olsaydı rahip krizinde olduğu gibi, bu sefer de Patriotların verilmemesi tehdidiyle karşı karşıya kalacaktık. Yani meselenin özeti şu dışarıya bağlı olduğunuz herhangi bir konuda tehdide parmak sallamaya maruz kalabilirsiniz” dedi.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)
İstiklal Marşı’nı 82 yıldır isimlerinde yaşatıyorlarİstiklal Marşı’nı 82 yıldır isimlerinde yaşatıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Karasu Nehri'nde yakalandı! Tam 83 kilogram

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.