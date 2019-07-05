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Bakan Mustafa Varank: “TÜBİTAK eliyle, dijitalleşme alanında Ar-Ge ve yenilik projelerine, son 7 yılda 1,6 Milyar Liranın üzerinde destek verdik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Star Of Bosphorus Veri Merkezi Açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Star Of Bosphorus Veri Merkezi Açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bakan Varank, “TÜBİTAK eliyle, dijitalleşme alanında Ar-Ge ve yenilik projelerine, son 7 yılda 1,6 Milyar Liranın üzerinde destek verdik” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla’da Star of Bosphorus’un Veri Merkezi Açılış törenine katılım gösterdi. Bakan Varank açılışta yaptığı konuşmasında Milli Teknoloji Hamlesine vurgu yaparak dijital dönüşüm ve gelişimin öneminden bahsetti. Ayrıca Bakan Varank, teknoloji alanında verilen desteklerden de söz etti.

“Son 7 yılda 1,6 Milyar Liranın üzerinde destek verdik”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoloji alanında verdiği desteklerden siz eden Bakan Varank, “TÜBİTAK eliyle, dijitalleşme alanında Ar-Ge ve yenilik projelerine, son 7 yılda 1,6 Milyar Liranın üzerinde destek verdik. Bu desteklerden depolama ve veri analitiği projeleri %10 pay aldı. Diğer yandan KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine yol göstermek ve bu süreçteki ihtiyaçlarını karşılamak için KOSGEB aracılığıyla da katkı sağlıyoruz. Dijitalleşme odaklı ilk KOSGEB destek programı olan KOBİGEL’i bu yıl uygulamaya koyduk. İmalat Sanayisinde Dijitalleşme’ temasıyla başlattığımız bu programla hem teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere hem de teknoloji kullanıcısı imalatçı KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayacağız.
Bu kapsamda; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Otonom Robot Teknolojileri, Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay Zekaya Dayalı Akıllı Fabrika Sistemleri ve Siber Güvenlik konularında 1.742 proje başvurusu aldık. Şu anda değerlendirme aşaması titizlikle devam ediyor.
İnşallah Ağustos ayı içerisinde KOBİGEL sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız“ şeklinde konuştu.

Ayrıca Bakan Varank, “Dijitalleşme konusunda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kapasiteyi oluşturmak ve Türkiye’yi bu alanda oyun kurucu yapmak ana hedefimiz. Bakanlık olarak, böylesine önemli bir konuda politikalar belirlerken elbette özel sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını da sürecin içine dahil ediyoruz. İlgili bütün paydaşların katkısı ile “Dijital Türkiye Yol Haritasını” hazırladık. Yol haritamız: İnsan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişim başlıkları altında 6 bileşenden oluşuyor. Şimdi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz çerçevesinde yol haritamızdan hareketle etkin eylem planlarını uygulama aşamasındayız. Kurduğumuz Türkiye Açık Kaynak Platformundan bu eylemlerin bir örneği olarak bahsedebilirim. Bu platform ile yazılımcı sayımızı ve niteliğimizi yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini düşürüp dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Yine önemli bir adım olarak, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda, binin üzerinde özel sektör kuruluşunun katkılarıyla, Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası’nı belirledik. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde TÜBİTAK üzerinden bulut bilişim, büyük veri analitiği, siber güvenlik, yazılım teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında hedef odaklı çağrılar açacağız. Sanayinin dijital dönüşümü için attığımız bir diğer somut adım ise kurduğumuz Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri yani model fabrikalardır. Firmalarımız bu merkezlerde yalın üretim ve dijital dönüşüm tekniklerini uygulayarak öğreniyorlar. Daha sonra, burada geliştirdikleri kaabiliyetler ve aldıkları mentörlükle de işletmelerinin ihtiyaç duyduğu dijital dönüşümü hayata geçirebiliyorlar” dedi.

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