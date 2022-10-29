Bakan Nebati, 2. Togg’a talip

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda ikinci Togg’a ilişkin, “Yoğun telefonlar var. Mesela Hazine Maliye Bakanımız Nureddin Nebati beni her gördüğünde ısrarla, ’Hazine Maliye Bakanı’na verilmesi lazım’ diyor. Dolayısıyla burada bir rekabet oluşacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati ise sosyal medya hesabından Bakan Varank’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. Togg’u hangi renk vereceksiniz Varank?” diyerek 2. Togg’a talip oldu.

