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Bakan Nebati'den çok konuşulacak yerli otomobil Togg açıklaması! 'Biraz sert kullanıyorum'

29.10.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye Togg heyecanını yaşıyor. Tarihi gün geldi. Togg'un banttan inmesinden önce konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ikinci aracı istediğini dile getirdi. Nebati, Togg'u daha önceden test ettiğini ve aracı biraz sert kullandığını söyledi. Bakan Nebati, "Müthiş bir şey. Hızlanması, sessizliği, yerli olması, Türkiye'de üretiliyor olması, bizim destek vermemiz, iş ortakları... Bütün bunlar bize moral ve motivasyon." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den çok konuşulacak yerli otomobil Togg açıklaması! 'Biraz sert kullanıyorum'

Türkiye'nin beklediği gün geldi. Yerli otomobil Togg'un banttan indirilme töreni öncesi CNN Türk'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çok konuşulacak ifadeler kullandı. Bakan Nebati, "Hep beraber sayın Varank'a baskı yapacağız. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim. Aracı test etme imkanım da oldu. Hatta biraz sert kullanıyorum aracı." diye konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yerli otomobil üreteceğiz dediği gün hayal kurmaya başlamıştım. Hatta milletvekiliyken ilgili Sanayi Bakanlığı'na başvuruda bulundum. Sayın cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde yapılacak ikinci araç bana tahsis edilsin diye. Böyle bir hayalim vardı. Şimdi o hayalin gerçekleşmesi için sayın Varank bir pas attı. Dünden hazırım. Varank'ı her gördüğümde ikinci araç benim diye söylüyorum.

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'BİRAZ SERT KULLANIYORUM ARACI'

Bu 58 yaşındaki bir kişinin, bir vatandaşın böylesine bir aracın yerli olarak üretilmiş olması bugün de Allah'a hamd ediyorum benim de bakan olarak böyle bir aracın açılışında bulunmam kadar güzel bir şey olamazdı. Hep beraber sayın Varank'a baskı yapacağız. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim. Aracı test etme imkanım da oldu. Hatta biraz sert kullanıyorum aracı. Müthiş bir şey. Hızlanması, sessizliği, yerli olması, Türkiye'de üretiliyor olması, bizim destek vermemiz, iş ortakları... Bütün bunlar bize moral ve motivasyon."

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