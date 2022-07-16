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  4. Bakan Nebati'den kritik ABD teması! Dikkat çeken 'karşılıklı yatırım' vurgusu

Bakan Nebati'den kritik ABD teması! Dikkat çeken 'karşılıklı yatırım' vurgusu

16.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ikinci gününde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'den kritik ABD teması! Dikkat çeken 'karşılıklı yatırım' vurgusu

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Yellen ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Nebati, "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bakanlıktan alınan bilgiye göre, toplantıda, enerji ve emtia fiyatlarındaki artış, enerji arz güvenliği ve gıda güvenliği gibi küresel ekonominin yaşadığı sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle gıda güvenliği konusunun dikkatle ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda Türkiye'nin bu konudaki çabaları takdirle karşılandı.

İki müttefik ülke arasında son dönemde artan üst düzey temasların ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığı ve karşılıklı anlayış içerisinde bu ivmenin korunması gerektiği paylaşılırken, bu bağlamda, teröre ve terörizmin finansmanına karşı daha fazla iş birliği vurgusu yapıldı.

(AA)

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