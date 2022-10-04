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Bakan Nebati'nin konuşması sosyal medyaya damgasını vurmuştu! O sözleriyle ilgili ilk kez konuştu: "Çok iyi biliriz"

04.10.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz perşembe günü Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşturmada kurduğu uzun cümlede birçok terimi birbiri ardınca sıralamış, kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturmuştu. Bakan Nebati eleştirilerle ilgili suskunluğunu bozdu. Günler sonra eleştirilere yanıt veren Bakan Nebati, "Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz" dedi.

Bakan Nebati'nin konuşması sosyal medyaya damgasını vurmuştu! O sözleriyle ilgili ilk kez konuştu: "Çok iyi biliriz"

Sosyal medyanın gündeminden günlerdir düşmeyen "epistemolojik kopuş", "heteredoks yaklaşım" gibi ifadelerin sahibi Bakan Nebati, "Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz" dedi.

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"NEO KLASİK EKONOMİ DÜŞÜNCESİNDEN EPİSTEMOLOJİK BİR KOPUŞU TEMSİL EDEN..."

Nebati'nin perşembe günkü zirvede Türkiye'nin yeni ekonomi modelinden söz ederken kurduğu şu cümle büyük yankı uyandırdı:

"Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır."

Komedyen Şahan Gökbakar, Prof. Özgür Demirtaş, CHP Sözcüsü Faik Öztrak gibi isimlerin de hedefindeki konuşmasıyla ilgili Bakan Nebati sessizliğini bozdu.

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"ÜLKENİN 20 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEYİ BECERİRİZ"

Nebati bugün LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. Günler sonra söz konusu konuşmasına değinen Hazine ve Maliye Bakanı, şunları söyledi:

"Çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Bir habbe tanesinin tohum olarak toprakla buluşmasından bir başağa nasıl gelişini saatlerce, günlerce anlatacak bir tarım, çiftçi anlayışıyla dilimize vurur söylemlerimiz. Bir işçiyle otururuz, ekmeğimizi beraber paylaşırız. Bir iş adamıyla oturur, onunla beraber yürür, önündeki engelleri kaldırırız. Bir dar gelirliyle baş başa kaldığımızda 'seni çok iyi anlıyoruz' deriz. Enflasyon olduğu zaman onunla nasıl mücadele edeceğimizi iyi biliriz. Ülkenin 20 yılda nereden nereye geldiğini, sağladığımızı çok iyi bir şekilde ifade etmeyi beceririz ama hem alaylı hem de mektepli olarak bir üniversite hocasıyla da oturup konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi de çok iyi biliriz."

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Nureddin Nebati

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