Bakan Nebati ve İYİ Partili Erhan Usta arasında güldüren diyalog: Yat kalk Çinlilere dua et

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medyadan yanıt verdi.

"YAT KALK ÇİNLİLERE DUA ET"

Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hadi yine iyisin Sayın Nebati, bugün ek bütçe görüşmelerinde 20 dakika konuşmam vardı. Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Yat kalk Çinlilere dua et."

Usta, tweetin sonuna gülücük emojisi de ekledi.

BAKAN NEBATİ'DEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Partili Erhan Usta'nın paylaşımına Twitter hesabından yanıt vererek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Nebati, Erhan Usta'yı etiketleyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dualarımızı size yapmayı tercih ederek, Allah (cc) şifanızı versin diye dua ediyorum"

