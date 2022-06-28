HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Nebati ve İYİ Partili Erhan Usta arasında güldüren diyalog: Yat kalk Çinlilere dua et

Bakan Nebati ve İYİ Partili Erhan Usta arasında güldüren diyalog: Yat kalk Çinlilere dua et

28.06.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde söz alacak olan fakat koronavirüse yakalandığı için görüşmelere katılamayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Meclis'teki konuşmasına yanıt verdi. Öte yandan Bakan Nebati de Erhan Usta'nın paylaşımına sosyal medya hesabından cevap vererek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Nebati ve İYİ Partili Erhan Usta arasında güldüren diyalog: Yat kalk Çinlilere dua et

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medyadan yanıt verdi.

"YAT KALK ÇİNLİLERE DUA ET"

Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hadi yine iyisin Sayın Nebati, bugün ek bütçe görüşmelerinde 20 dakika konuşmam vardı. Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Yat kalk Çinlilere dua et."

Usta, tweetin sonuna gülücük emojisi de ekledi.

BAKAN NEBATİ'DEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Partili Erhan Usta'nın paylaşımına Twitter hesabından yanıt vererek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Nebati, Erhan Usta'yı etiketleyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dualarımızı size yapmayı tercih ederek, Allah (cc) şifanızı versin diye dua ediyorum"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!
Karadeniz sele teslim oldu! Uyarı üstüne uyarı geliyorKaradeniz sele teslim oldu! Uyarı üstüne uyarı geliyor
‘Görüntülerim her yerde engelleyin’‘Görüntülerim her yerde engelleyin’

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

İlginizi Çekebilir

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.