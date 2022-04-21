Bakan Nebati’den Türkiye’ye Yatırım Çağrısı

"G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile IMF-Dünya Bankası bahar toplantılarına katılmak üzere ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temaslarını sürdürüyor.

ABD’nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (@BCIU) düzenlediği toplantıya katılan Bakan Nebati, sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle biraraya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyla media üzerinden yaptığı paylaşımında, “Toplantıda, şirketlerin Türkiye’de mevcut ve planlanan yatırımları ile faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine Türkiye’nin ekonomik görünümü hakkında bilgi vererek, neden ülkemize yatırım yapmaları gerektiğini bir kez daha vurguladık” dedi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın ilk oturumunda, küresel enflasyonist baskılar ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler ışığında, olumsuz yayılmalar ve toparlanmaya yönelik risklere karşın beraber hareket etmenin önemine vurgu yaptığını belirten Bakan Nebati, “Katıldığımız diğer oturumda ise, pandeminin düşük gelirli ülkelerde oluşturduğu, küresel borçluluk seviyeleri başta olmak üzere kırılganlıkları ortaya koyduk. Bu kırılganlıkların giderilmesi adına politika önceliklerimizi paylaştık ve atılacak adımlarda ülkelerin spesifik durumlarının dikkate alınması ihtiyacını öne çıkardık” ifadelerini kullandı.

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Daniele Franco ile biraraya gelen Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden yaptığı bir başka paylaşımda, “Ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerimiz ile finans ve yatırım konularında işbirliğimizi geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunduk” değerlendirmesinnde bulundu.

Singapur Maliye Bakanı Lawrence Wong ile de biraraya geldiğini ifade eden Nebati Twitter paylaşımında, “İki ülke arasındaki ticari işbirliğinin güçlendirilmesi ve küresel ekonomik gelişmeler hakkında konuştuk” dedi.

