Bakan Nureddin Nebati'ye esnaftan dikkat çeken sözler: 'Gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama...'

Batman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret etti. Bakan Nebati, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’tan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nebati, Valilik ziyaretinden sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret etti.

'GÖZLERİNİZDEKİ IŞILTI BİTMESİN AMA...'

AK Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Batman Gülistan Caddesi'ne giden Bakan Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. O ziyarete bir vatandaş ile olan diyaloğu damga vurdu. Esnaf, Bakan Nebati'ye, 'Bakanım sizin gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama, esnafın ışıltısı da bitmesin. Bu aralar esnaflar çok zor durumda' dedi.

'PAKET YOLDA'

Bakan Nebati ise esnafa, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” sözleriyle yanıt verdi.

İHA



