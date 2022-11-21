HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Özer duyurdu! 31 Aralık'a kadar öğretmenlere yüzde 30 indirim yapılacak

Bakan Özer duyurdu! 31 Aralık'a kadar öğretmenlere yüzde 30 indirim yapılacak

21.11.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin bugünden itibaren 31 Aralık’a kadar öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanabileceğini duyurdu.

Bakan Özer duyurdu! 31 Aralık'a kadar öğretmenlere yüzde 30 indirim yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ara tatilden sonraki ilk gününde Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

AW764048_02

Öğrencilere başarılar dileyen Bakan Özer, öğretmenler odasına da konuk oldu. Öğretmenlerle sohbet eden Özer'in bir de müjdesi vardı.

AW764048_03

Özer, "Daha önceden, öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmaları ile ilgili bir imkan getirmiştik. Şimdi bu imkanı daha genişletiyoruz. Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmenlerimiz, tüm öğretmenevi restoranları ve kafelerinden de yüzde 30 indirimli faydalanabilecekler. Öğretmen haftası nedeniyle inşallah bu kapsamı daha genişleteceğiz. Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığından 'ziyaretçi' açıklaması! İlk 10 ayda dikkat çeken rakamSon dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığından 'ziyaretçi' açıklaması! İlk 10 ayda dikkat çeken rakam
Çöpe attığınız için pişman olacaksınızÇöpe attığınız için pişman olacaksınız
Uçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşmaUçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşma
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen indirim Mahmut Özer meb

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…

Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…

Karkamış'a roket saldırısı! 1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti

Karkamış'a roket saldırısı! 1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

İlginizi Çekebilir

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Şeytana pabucunu ters giydirir! Flörtünü takip etmek için...

Şeytana pabucunu ters giydirir! Flörtünü takip etmek için...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.