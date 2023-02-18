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Bakan Özer duyurdu: Nakil olan depremzede öğrenciler için devam zorunluluğu aranmayacak

18.02.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından içerisinde okulların da olduğu birçok bina hasar görmüştü. 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verilirken, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Bakan Özer duyurdu: Nakil olan depremzede öğrenciler için devam zorunluluğu aranmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerin dışındaki yerlerde, 465 bin depremzedeye konaklama imkanı sağladıklarını söyledi. Eğitim öğretime, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla 71 ilde başlayacaklarını belirten Özer, 10 ille ilgili çalışmaları da tamamladıklarını, hangi ilde, ilçede eğitim öğretime başlanacağını salı günü itibarıyla açıklayacaklarını dile getirdi.

35 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ NAKİL OLDU

Özer, deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz, diğer illere nakillerini aldırdı." dedi.
Bakan Özer, "Deprem bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağını açıklamıştık. Deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerimizin de devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdik" diye konuştu.

Anaokulu, ilk ve orta okullarda öğrencilerin okullara, lise kademesinde ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine nakil başvurusunda bulunduğunu aktaran Özer, kredi yurtlar kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin nakillerinin ise Bakanlık personelince bu yurtlara gidilerek yapılacağını belirtti.

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