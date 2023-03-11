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Bakan Özer 'Ek süre veriyoruz' diyerek açıkladı! Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenler... İşte başvurular için son tarih

11.03.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Depre bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenin nakillerinin sağlandığını duyuran Bakan Özer, sağlık raporu alamayan öğretmenlerin talebi doğrultusunda tayin başvurularının 17 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Özer 'Ek süre veriyoruz' diyerek açıkladı! Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenler... İşte başvurular için son tarih

Deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki öğretmenler ve öğrenciler için alınan kararlara dair Milli Eğitim Bakanlığından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerin başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı.

"17 MART'A KADAR EK SÜRE VERİYORUZ"

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenimizin nakillerini sağladık. Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda başvurular için 17 Mart'a kadar ek süre veriyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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