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  4. Bakan Özhaseki'nin Hatay'a otobüsle gittiği anlar gündem oldu! Bahar Feyzan: 'Amatör paylaşım, Allah'ım aklıma mukayyet ol'

Bakan Özhaseki'nin Hatay'a otobüsle gittiği anlar gündem oldu! Bahar Feyzan: 'Amatör paylaşım, Allah'ım aklıma mukayyet ol'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.05.2024 22:41
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Hatay'a giderken özel araç yerine otobüs kullanması gündem oldu. Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada "Şimdi herhalde 200 tane araç olması lazımdı arka tarafta, ondan kurtarmış olduk" dedi. Bu açıklamalara gazeteci Bahar Feyzan "Bunca yıl sonra bu kadar amatör paylaşımlar yakışmamış..." yorumunu yaptı.

Bakan Özhaseki'nin Hatay'a otobüsle gittiği anlar gündem oldu! Bahar Feyzan: 'Amatör paylaşım, Allah'ım aklıma mukayyet ol'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'a milletvekilleri, belediye başkanları ve valilerin de olduğu bir otobüsle gitti.

"ŞİMDİ HERHALDE 200 TANE ARAÇ OLMASI LAZIMDI"

Yolculuk sırasında konuşan Özhaseki, "Bir taraftan tasarruf tedbirleri, bir taraftan da muhabbete vesile oluyor. 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tasarruf tedbirleriyle ilgili neler yapılacağını uzun uzun anlattılar. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın da bir brifingi vardı kabinede. Bizler de canıgönülden katılıyoruz. Bazen protokolle giderken arkamızda 200 araçlık konvoy oluyor. Benim şoför, Vali Bey'in şoförü, diğer arkadaşların şoförleri, korumalar ordusu, onlar özel araçlarla geliyorlar. Şimdi ona da dikkat ederek tek bir araçta gidip geliyoruz. Şimdi herhalde 200 tane araç olması lazımdı arka tarafta, ondan kurtarmış olduk" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IM AKLIMA MUAKYYET OL"

Gazeteci Bahar Feyzan, Bakan Özhaseki'nin otobüsle gitmesi ile ilgili olarak "Bunca yıl sonra bu kadar amatör paylaşımlar yakışmamış... Öyle bir videoyla 'bakın 200 araçlık konvoyla gezebilirdik ama yapmadık hadi bizi alkışlayın' tadında bir yaklaşıma, müsadenizle; 'tövbe estağfurullah Allah'ım aklıma mukayyet ol galiba parodi bu' diyebiliyorum" dedi.

İşte Feyzan'ın o açıklaması:

"İngilizcede şöyle bir deyim var. 'too little too late'

Yani o kadar geç ve o kadar küçük bir adım ki; bu saatten sonra isterseniz yürüyerek gidin!...

Asıl konu; zombi şirketlere dağıtılan krediler, teşvikler, avantalar... Arpalık yapılan yerler... Yani sistemde yukarıdan aşağıya bir türlü inemeyen paralar...

Sayın bakanın iyi niyetinden eminim ama vatandaşın aklınla dalga geçilmesine çanak tutanlar bir yana, durum trajikomediye dönüşüyor...

Bunca yıl sonra bu kadar amatör paylaşımlar yakışmamış...

Ayrıca aylardır açıklanamayan tasarruf paketi bir yana; böyle bir videoyla 'bakın 200 araçlık konvoyla gezebilirdik ama yapmadık hadi bizi alkışlayın' tadında bir yaklaşıma, müsadenizle; 'tövbe estağfurullah Allah'ım aklıma mukayyet ol galiba parodi bu' diyebiliyorum."


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Hatay Mehmet Özhaseki
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