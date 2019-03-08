HABER

Bakan Pakdamirli Kütahya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buğday ve arpadaki desteklerinizi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buğday ve arpadaki desteklerinizi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Cebimizde olan parayı son kuruşuna kadar üreticimiz, köylümüz, çiftçimiz için harcamaya hazırız" dedi.
Bakan Pakdemirli, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından Sevgi Yolu üzerinde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Burada bir konuşma yapan Pakdemirli, üretici ve çiftçilere verilen desteklemelere devam edeceklerini ifade etti. Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımıza üreticimizle ilgili hangi konuda gitsek ’köylümüz başımızın tacı, ne gerekiyorsa yapın’ talimatını veriyor. Biz de oradan bulup, buradan bulup sizleri bir nebze de olsa rahatlatmaya çalışıyoruz. Bunları inanın, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz adına bütçe imkanlarını zorlayarak yapıyoruz. Ama üreticimiz bunu hak ediyor. İnşallah 2019 yılı çiftçimiz, üreticimiz için çok daha bereketli, çok daha iyi bir yıl olacak. Geçenlerde Enerji Bakanımız müjdesini verdi. Bundan sonra çiftçimiz elektriğini yüzde 12 daha ucuza kullanacak. 31 Aralık 2019 itibarıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olup da borcunu ödeyememiş, temerrüde düşmüş kardeşlerimiz de yüzde 10 ile bu borçlarını yeniden yapılandırabilecekler" diye konuştu.
2019 yılı çiftçi için bereketli bir yıl olacağını kaydeden Pakdemirli, "Tarım alanında beklentiler yüksek. Tarımın da sıkıntılarını biliyoruz. Bu ekonomi terörü bizim maliyetlerimizi artırdı. Gübreyi de ilacı da yemi de biliyoruz. İster istemez fiyatlar arttı. Buğdayı da arpayı da bu sene daha pahalıya alacağız. Burada buğday ve arpadaki desteklerinizi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. ’5 kuruş, 10 kuruş ne fark eder’ diyorsunuz ama inanın devlete bedeli tam 750 milyon lira. Cebimizde olan parayı son kuruşuna kadar üreticimiz, köylümüz, çiftçimiz için harcamaya hazırız. Çünkü benim köylüm, çiftçim, üreticim bizim başımızın tacıdır" şeklinde konuştu.
5 yıl boyunca ülkeyi AK Parti’nin yönetmesi olduğunu belirten Pakdemirli, "Şimdi önümüzde yeni bir seçim var, yerel seçimler ama yerel seçimlerdeki başarı veya başarısızlık genel seçimlerle ilgili istek ve talebi tetikleyecek durumda. Yani AK Parti sizin geçen seçimlerde vermiş olduğunuz oylardan daha az alacak olursa, muhalefet de gelecek başınızda boza pişirecek. Diyecek ki ’Hadi seçime gidelim, hadi seçime gidelim, hadi seçime gidelim.’ Bu millet seçimlerden bıktı, koalisyonlardan bıktı. Çok istikrarlı dediğimiz 16-17 yıllık dönemde bile 13 seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Referanduma gittik. Parti kapatma davası çıktı. Cumhurbaşkanını seçtirmemeye çalıştılar. MİT olayları oldu, 17-25 yargı darbesi oldu, darbe girişimi oldu. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman, Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye’de sürekli olarak birileri istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor ve Türkiye sürekli olarak buna maruz bırakılmak isteniyor. Bu anlamda sizler de her zaman demokrasinin, AK Parti’nin yanında oldunuz, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ile birlikte, alanda bulunanlarda AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu’ya destek istedi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Bakan Dönmez: Bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacımız var (3)Bakan Dönmez: Bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacımız var (3)
Bakan Koca: Şiddete uğrayan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacak (2)Bakan Koca: Şiddete uğrayan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacak (2)

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Süleyman Soylu’dan muhalefetin iddialarına cevap

Soylu'dan sert açıklama! "Sokağa çıkamazdık"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.