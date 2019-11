Bakan Pakdemirli: 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başlayacağız

"11 KASIM'IN MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ İLAN EDİLDİĞİNİ DE DUYURMAK İSTERİM" Bakan Pakdemirli, "Kampanyaya başladığımızda inanılmaz bir ilgi ve taleple karşılaştık. Böylesi bir talebi, toplumsal mutabakatı Cumhuriyet tarihinde çok az yaşamışızdır. Ayrıca bir müjdeyle de başlamak isterim. Cumhurbaşkanımız tarafından bundan sonra her yıl 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini de duyurmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımın fikridir bu. Milli ağaçlandırma günü olarak da ayrı bir gün ilan edilmiş olması bu konuya başta bizzat kendisi olması çok büyük bir önem verdiğinin göstergesidir diye düşünüyorum. Milletin de teveccühüne kendisi de böyle bir armağanla cevap vermek istedi ben de Cumhurbaşkanımıza sizler aracılığı ile hem kendimin hem de milletimin sonsuz teşekkürlerini iletmek isterim" diye konuştu.

"11 MİLYON FİDANI SAHİPLENDİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKTIK"

Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"gelecegenefes.com diye bir site açtık. Çok kısa bir zaman içerisinde site ulaşılamaz hale geldi. Bir an sitemiz hacklendi dedik. Sonrasında anladık ki o kadar yoğunluk var ki site kaldırmadı. İnanılmaz bir teveccüh oldu sitemize ve 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Hedefimiz de 11 Kasım'a birkaç gün kala 11 milyonu sahiplendirmekti. Bugün itibariyle 13 milyona ulaştık. 11 milyonda da kesmedik. 9 milyonu aşkın kişi, bireysel sertifika aldı ama 13 milyonu aşkın sahiplenme var. Dünyaya örnek olacak bir bilinçleneme kampanyası oldu. Kampanyamızın hemen ardında bu ve buna benzer kampanyaların başlatıldığını görmek son derece mutlu ediyor. Çünkü Türkiye önemli bir konuda öncü olmuş oldu.

Gönülden destek verdiniz, kanaat önderlerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ama öncelikle milletimizin her bir bireyine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Marifette iltifata tabi. Türkiye'nin geleceği için atacağımız her adım için arkamızda kenetlenecek halkımız ve milletimiz var."