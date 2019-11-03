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Bakan Pakdemirli: 11 milyon fidandan 10 milyonu sahiplenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

  TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek, "11 milyon fidanın sahiplendirilmesi, önümüzdeki hafta sonu ancak tamamlanır, diye bekliyorduk.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek, "11 milyon fidanın sahiplendirilmesi, önümüzdeki hafta sonu ancak tamamlanır, diye bekliyorduk. Şu an 10 milyondan fazla fidan sahiplenildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'da ağaçlandırılacak 650 dönümlük alanda incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Pakdemirli, "Şu an Ankara'da çalışma yaptığımız yeri, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı tören alanını ziyaret ediyoruz. Burası aşağı yukarı 650 dönüm, 150 bin civarında ağaç dikeceğimiz bir yer" diye konuştu.

Kalbi Türkiye ile atan herkesin fidan sahiplenebileceğini ya da bağışta bulunabileceğini belirten Bakan Pakdemirli, kampanyaya yoğun ilgi olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Beklediğimizin üzerinde ilgi gören bir kampanya, seferberlik oldu. Biz 11 milyon fidanın sahiplendirilmesi, önümüzdeki hafta sonu itibarıyla ancak tamamlanır, diye bekliyorduk. Bu sabah itibarıyla memleketin 81 ilinden, 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız neredeyse tüm fidanları sahiplendiler. Şu an itibarıyla 10 milyondan fazla fidan sahiplenildi" dedi.

Fidan kampanyasına katılmak isteyenler, 'gelecegenefes.com' internet sitesi üzerinden Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde dikilecek ağaçlara kendi isimleri ile aile bireylerinin isimlerini vererek, fidan sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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