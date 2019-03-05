HABER

Bakan Pakdemirli: “2-3 yıl içinde kırmızı eti ihraç edecek duruma geleceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye bugün balığı da, kanatlıyı da ihraç edecek durumdadır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye bugün balığı da, kanatlıyı da ihraç edecek durumdadır. İnşallah 2 ile 3 sene içerisinde kırmızı eti de ihrac edecek duruma geleceğiz” dedi.
Çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Gaziantep’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör toplantısına katıldı. Burada yatırım müjdelerini sıralayan Pakdemirli, “Besideki, hayvancılıktaki, sütteki problemlerinizi biliyoruz hepsine son derece vakıfız. Hepsini de çözeceğiz bize biraz zaman verin. Tarımda hemen çözülecek problemler ve yapısal zamana ihtiyacı olan problemler vardır. Türkiye bugün balığı da, kanatlıyı da ihraç edecek durumdadır. İnşallah 2 ile 3 sene içerisinde kırmızı eti de ihraç edecek duruma geleceğiz” dedi.
Bakan Pakdemirli Gaziantep’e yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunarak, “Gaziantep’e 2. Bir Besi Organize Sanayi bölgesi Gaziantep’e hayırlı olsun. 2 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip Nurdağı hamidiye göletini hizmete aldık. 200 milyon TL’lik yatırımla 153 milyon metreküp depolaması olan doğa pınar barajını tamamladık. Düzbağ projesi 2 milyar 126 milyon TL’ye mal olarak Gaziantep’e 100 milyon metreküp kaliteli su getirdik. Gaziantep’e 2 milyon fidan dikeceğiz. Orman köylerinde yaşayan 100 aileye de 1.1 milyon TL hibe vereceğiz. 2019 yılında 8 mahallede bin 700 dekar alanda 70 bin adet menengiç ağaçlarının Antep fıstığı, baden, zeytin gibi fidanlar dikerek 3 yıl süreyle bakımını biz yapacağız, ücretsiz köylümüze çiftçimize 49 yıllığına tahsis edeceğiz. Bütün bunların devamı için yerelde de elimizin güçlü olması gerekiyor. Fatma Şahin başkanımızın bura devam etmesi bütün bu yatırımlarda elimizin daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Bakın İzmir istenilen yatırımı bir türlü alamıyor çünkü muhalif bir belediye var bu sadece bizim partimiz için değil hangi parti olursa olsun durum maalesef böyle oluyor” diye konuştu.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Ağbal: Ekonomi ile olumlu gidişat artacakAğbal: Ekonomi ile olumlu gidişat artacak
İYİ Parti Gölbaşı yönetimi görevden alındıİYİ Parti Gölbaşı yönetimi görevden alındı

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Diğer Haberler
DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.